Mucho se había especulado sobre 'En el nombre de Rocío', la segunda temporada de la docuserie en la que Rocío Carrasco es la protagonista. Ahora la hija de Rocío Jurado reaparece no solo para confirmar que el proyecto sigue en marcha sino para mostrar toda su ilusión.

"Estoy muy contenta y estaba deseando venir. Va todo estupendamente, llevamos un mes y pico trabajando y la semana que viene empezamos a grabar", anunciaba a Kike Calleja para 'Sálvame'. Rocío Carrasco apuntaba además a que conoceremos a "Rocío Mohedano", que no Jurado, "porque de una persona tan grande y tan maravillosa nunca se sabe de ella", explicó.

Rocío se muestra contenta, ilusionada y con ganas. A pesar de que las circunstancias familiares no han cambiado ni un ápice y Gloria Camila incluso ha demandado para poder visionar qué se va a emitir de su madre, Rocío está tranquila. "De temas judiciales no voy a hablar, pero solo diré que no hay que ponerse tan nervioso", ha dicho tajante.