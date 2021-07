El enfado de Rocío Carrasco y Kiko Matamoros se alargó en publicidad: "¡Yo no me achanto!"

Kiko Matamoros y Rocío Carrasco protagonizaron un tenso reencuentro en 'Sálvame'

Kiko Matamoros se quejaba: “¡Que no la estoy culpabilizando de nada, h***!”

Rocío Carrasco: "Dijo que yo no llevaba a mi hijo al médico"

Rocío Carrasco y Kiko Matamoros protagonizaron un duro reencuentro en el día en que ella se incorporaba como la defensora de la audiencia de 'Sálvame'. El colaborador no entiende que Rocío permita que se hable de su hija, Rocío Flores, con términos "pandillera" y se hablara de la "paliza" por la que fue condenada. "¿Cómo no me va a doler, si me la dio a mí?", se defendía Rocío explicando: "Una pera es una pera y una paliza es una paliza". Justo en ese momento hubo una pausa publicitaria pero... ¿Qué pasó después? 'Sálvame' nos muestra las imágenes en exclusiva.

Las quejas de Kiko Matamoros

Rocío y Kiko se desahogan cada uno por su lado. “¡Que no la estoy culpabilizando de nada, h***!”, se quejaba Matamoros, lamentando que no se le hubiera entendido: “Bien es cierto que lo que sí he dicho es que me han sobrado detalles”.

Y es que insistía en que Rocío Flores tenía 15 años y no 25 como ahora cuando protagonizó la agresión contra su madre: “Que hable de lo que haga ahora, de lo que haga ahora lo que le salga de los hue***”.

Rocío Carrasco: "No me achanto"