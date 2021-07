Los titulares del reencuentro de Rocío Carrasco con los colaboradores de 'Sálvame': de la cena con Belén Esteban al juicio de Marta López

Rocío Carrasco se reencontró con todos los colaboradores en su primer día en 'Sálvame'

Pilotará en 'Sálvame' una sección propia como defensora de la audiencia 'Hable con ella'

Kiko Hernández se hizo una foto con Rocío Carrasco para mostrar a sus 'haters'

Rocío Carrasco ya forma parte de 'Sálvame'. Estará al frente de 'Hable con ella', sección en la que no solo escuchará las quejas de la audiencia del programa, también las de personajes conocido que están siendo víctima de informaciones que no son ciertas, como le pasó a ella. Sin embargo, su llegada a 'Sálvame' ha provocado también el reencuentro con los colaboradores de 'Sálvame' y no todos han sido agradables..

El reproche de Kiko Matamoros

Sin duda fue le más duro de todos. Kiko Matamoros se ha mostrado escéptico con la postura de Rocío dejando que se hable de la agresión que sufrió por parte de su hija. No cree que sea adecuado que haya periodistas que hablen reiteradamente con el término "paliza", le preguntaba a Rocío si le duele y ella replicaba: "¿Cómo no me va a doler si la paliza me la dio a mí?"

La cena con Belén Esteban que lo cambió todo

Belén Esteban siempre ha estado muy cerca de Rocío Flores, también de Antonio David, pero su posición cambió tras ver el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Pasó de ser "súper crítica" con Rocío a estar a su lado: "Cené una noche contigo, hablamos y te pedí perdón, me creo tu historia aunque hay cosas con las que no estoy de acuerdo".

Se dio cuenta de que le habían contado una historia "que no era" y por eso se dio cuenta de que no podía seguir "con lo que estaba apoyando". Por eso, cuando coincidió con Rocío flores "le dije lo que pensaba" al igual que hizo ella. Algo similar ocurrió con Antonio David que le dio "una serie de explicaciones" que no entendió: "No he vuelto a saber nada".

La foto de Kiko Hernández y Rocío Carrasco

Kiko Hernández tiene algo claro: si alguien critica a Rocío por trabajar en ‘Sálvame’, no tiene razón porque cree que no hay puesto “más justo” que el que ahora está ocupando ella. Es más, dice haber recibido multitud de críticas en redes sociales por apoyarla y estaba dispuesto a recibir más haciéndose una foto con ella y publicándola, esta:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

