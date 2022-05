El mensaje que Rocío Carrasco recibe durante la publicidad y le emociona: "Es de alguien muy importante para mí"

Y ella no ha dudado en contar todo lo pasado en aquellos tiempos: "Para mi los martes eran un calvario porque no sabia con qué me iba a levantar. La gente se puede poner un poco en mi piel porque si esto ha sucedido de una chorrada, imagínate qué era para mí no saber qué era lo que me venía al día siguiente y que no podía defenderme". "Hoy gracias a dios puedo hacerlo", afirma y es muy rotunda sobre el tema: "Verdad hay una sola. A mí no se me ocurre ni por asomo meter a esta chica en un homenaje de mi madre. Aquí estoy, tengo las pruebas, no me corresponde aportar las pruebas, el que acusa es el que tiene que demostrar".