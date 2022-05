El enfado de Jorge Javier Vázquez con Lydia Lozano: “Aquí hay que venir lloradita de casa”

Seguidamente, y con los colaboradores a las puertas del plató de la ‘Sálvame Fashion Week’, el presentador explicaba los motivos del gran disgusto: “No le hicieron ni la más puñe*** gracia los comentarios que Kiko Hernández y yo vertimos ayer hacia su persona, no le han hecho ninguna gracia. Ahora mismo está llorando en un coche y no sabe si va a participar en el ‘SFW”.