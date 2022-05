¡Alta tensión entre Kiko Hernández y Lydia Lozano! El colaborador asegura que no quiere ponerse los diseños de Ana María Aldón

Kiko Hernández confiesa que Lydia Lozano “tiene miedo del traje que le ha preparado Ana María Aldón”

Lydia Lozano entra por teléfono para desmentir la información de Kiko Hernández: “En mi vida he dicho que voy a hacer el ridículo”

Ana María Aldón no se rinde con Lydia Lozano: "Yo voy a ir preparada, voy a llevar dos looks"

Faltan menos de 24 horas para la ‘Sálvame Fashion Week’ y la diseñadora Ana María Aldón descubre una información sobre una de sus modelos, Lydia Lozano. El colaborador Kiko Hernández desvela que su compañera de ‘Sálvame’ “tiene miedo del traje que le ha preparado”.

Ana María dice no saber nada, pero Kiko Hernández asegura que Lydia Lozano ha dicho “si quieren que yo haga el ridículo me niego, yo no voy a posar con ningún trapo”. Pero, al menos, ni el colaborador ni la mujer de Ortega Cano saben si se ha negado rotundamente.

Ante la adversidad, Ana María no se rinde “si eso es verdad, yo voy a ir preparada, voy a llevar dos looks en función de cómo me reciba”. Igualmente, la diseñadora se muestra comprensiva, “en vez de vetarle yo me puede vetar ella a mí”.

Lydia Lozano llama a ‘Sálvame’ para desmentir la información

Después de esta durísima información, Lydia Lozano decide entrar por llamada telefónica para desmentir las declaraciones de Kiko Hernández. La periodista explica que “en mi vida he dicho que voy a hacer el ridículo”.

La colaboradora asegura que no ha visto el traje, además reclama a la diseñadora que podría haberle llamado para saber sus gustos. No solo eso, Lydia necesita saber los complementos y el pelo que tiene que llevar para acompañar el diseño.

Eso sí, la periodista recalca que “no voy a desfilar con un traje que no me he probado”. Kiko Hernández contesta rotundamente: “No quieras ser la protagonista, no es tu boda”

La negación rotunda de Lydia hace estallar al colaborador, “tú has insultado a Ana María Aldón”. La periodista no quiere seguir por ese camino, “si me quieres dejar como una mala persona me dejas, pero estás mintiendo”. En este enfrentamiento, Kiko Hernández dice tener el apoyo de la dirección, “si se hiciese pública la conversación Ana María Aldón no te vestiría mañana”.