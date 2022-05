Lydia Lozano se enfada con Jesús Reyes tras darle un consejo y valorar sus desfiles: "¡No soy modelo!"

"Si ahora vas a querer meter mal rollo conmigo, con los diseñadores que han sido todos maravillosos y creo que los he defendido muy bien, ahora no me vas a crear mal rollo con un diseñador", entona alterada y añade, muy rotunda: "Para ti que estás rodeado de modelos, no soy modelo, he tenido una tarde muy chunga y creo que he salido con una actitud, me he divertido y me lo he pasado fenomenal"