Terelu Campos sufre un accidente y se fisura el dedo gordo del pie antes de salir a desfilar

La maldición de ‘Sálvame’ continúa. Tenemos una nueva baja médica y ha ocurrido durante la ‘Sálvame Fashion Week’ … ¡Y eso que aún no nos hemos recuperado del traspiés que sufrió Chelo García Cortés en la anterior edición ! Terelu Campos ha sufrido un accidente y se ha fisurado el pie .

Ha sido María Patiño quien ha interrumpido una conexión en directo de Nuria Marín con Eduardo Navarrete para informar de lo sucedido: “Lo cuento para que la gente valore, es algo que ha ocurrido al inicio del programa. Se ha roto el dedo godo del pie y ustedes no han notado nada”.

Vemos al médico atendiendo a la presentadora. “Me da igual que me pinchéis. Si me quita el dolor, me importa un pimiento”, la escuchamos decir a Terelu. Es atendida y ha desfilado igualmente en el emotivo arranque del programa.