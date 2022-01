Samanta Hudson, diva del entrenamiento, aterriza en ‘Sálvame’, nos habla de sí misma, de sus ideas, de cómo llegó a donde está y no duda en decir lo que piensa: está disgustada con Lydia Lozano . Y no será la única opinión que escuchemos de Samantha porque ha aceptado la propuesta de Carlota Corredera…

Realiza espectáculos con éxito por toda España y triunfa con su programa de entrevistas en internet. Samanta llegaba a ‘Sálvame’ encantada y se definía como “una chica con muy poca vergüenza y tanto morro que me lo piso”.

Pero también ha hablado de ‘Sálvame’ desde su particular trono y se mostraba encantada con la propuesta que le hacía en directo Carlota Corredera: “¿Te incorporas al equipo de ‘Sálvame’?”; “¿Ahora mismo? no sé en qué consiste esto, aunque creo que ninguno lo sabéis”, respondía Samantha: “¡Yo me animo a un bombardeo!”