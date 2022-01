Han pasado diez meses desde la muerte de Álex Casademunt, que fallecía en un accidente de tráfico a los 39 años. Su madre, Rosa González, ya nos dijo que no iban a hacer ningún tipo de celebración esta navidad, nos hablaba en 'Sálvame' de un "dolor extraño" y es que está inmersa en la etapa de aceptación de su duelo.

"Son las peores navidades de nuestra vida", confesaba Rosa en directo en 'Sálvame', que no encontraba las palabras para hablar de su hijo: "Cuando revivo el 2 de marzo, el accidente... Se me hace muy grueso ¡Uf!" Y es que le han recordado a cada momento: "Era un vacío inmenso, no sonaba la guitarra... Álex era muy grande".