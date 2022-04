El pasado de Rubén Sánchez Montesinos, al descubierto: su amigo detalla el calvario por el que ha tenido que pasar en su vida

Óscar ha confesado que Rubén no tiene mucha experiencia en la vida: "Es un deportista muy estricto, no sale de fiesta, no bebe, se cuida mucho". Después de que los compañeros de 'Supervivientes' lo acusaran de conflictivo y vago, el amigo de Rubén ha querido contestar: "No es conflictivo, solo es muy cuadriculado, cuando lo sacan de su rutina se desestabiliza un poco, pero nada más". "Es una persona muy introvertida, le cuesta integrarse con los demás, pero no lo hace con maldad, simplemente no sabe gestionar ese tipo de situaciones", ha concluido.