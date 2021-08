Terelu Campos lo dijo en la primera cena y en la última lo ha vuelto a repetir, y no ha tenido más remedio que intervenir “Uno no puede invitar a alguien a su casa e insultarle” . Sofía Suescun no ha parado de l anzar pullitas a Gianmarco hasta conseguir que el italiano se rompiera por completo . Sí, Gianmarco se ha puesto a llorar y ha demostrado que lo que sintió por Adara Molinero tras ‘GH VIP’ fue de verdad .

Es más, Terelu estaba tan molesta con la actitud de Sofía, que no ha dudado en acompañarla a la cocina y pedirle que por favor recapacitara y le pidiera perdón a Gianmarco porque era muy feo lo que acababa de hacer. A Sofía no le ha resultado fácil hacerlo y no estamos seguros de que lo haya hecho de corazón, pero tras ver a Yurena estallar al grito de “El conejo me enrisco a la perra” y a Terelu abandonar la mesa enfadadísima, le ha pedido perdón a Gianmarco por su actitud durante las cuatro semanas.