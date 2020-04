Mila Ximénez defiende a Terelu: "He sido muy injusta con ella"

Mila Ximénez, molesta con algunos compañeros por criticar a Terelu Campos

Mila Ximénez ha sido muy tajante con las críticas a Terelu Campos. La colaboradora de 'Sálvame' no entiende que ahora arremetan contra su amiga. "Yo con Terelu y más gente hemos estado en 'La Muralla' o en su casa y no he visto a nadie decirle que es altiva, elitista, egocéntrica...", criticaba.

Kiko Matamoros intervenía entonces para recordarle que ella ha sido una de las personas más críticas con Terelu, pero Mila le contestaba con una información muy importante para él.

"Te voy a contar una cosa. Un día teníamos un evento del programa que tu ex no estaba invitada pero al final se autoinvitó. Yo estaba en pleno conflicto con ella y vi que Terelu pidió un coche de producción y la recogió. Yo le dije que no entendía cómo se podía llevar con ella. Y entonces ella me respondió: "Por encima de ti y de nuestra amistad, Ana Matamoros es parte de mi familia y por eso voy a respetar tanto a Makoke como a Kiko", contaba.

Aún así, Kiko insistía en que él no se ha significado por atacar a Terelu. Mila entonces apoyaba aún más intensamente a Terelu: "Creo que ella está confinada con su madre y se está callando. Entiendo lo que haceis pero me está dando pena lo que está pasando con Terelu. Creo que no se lo merece. Por eso la mando al cielo", decía.

Además, añadía: "Fíjate si soy vidente, que mañana en mi blog hablo de lo injusta que he sido con Terelu y de por qué ella nunca me respondió. Yo entre con Terelu con el tema de Edmundo y no me voy a arrepentir nunca. Pero ella no entró por no fraccionar aún mas nuestra amistad", concluía.