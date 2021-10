" Carmen lo está haciendo fenomenal y la familia lo está llevando fatal, por eso casi ni se hablan", ha asegurado Marta López. Para Frigenti, ahora Carmen está "liberada" sin su hermana y sin su sobrina. Alonso Caparros define a la colaboradora como "maravillosa" y Gema López cree que está dando un contenido que hasta ahora no había dado ninguna Campos .

Cuando le ha llegado el turno a Alba Carillo, la modelo ha desvelado que Terelu Campos ha dejado de hablarle. "Me encanta como lo está haciendo Carmen y creo que Terelu y Alejandra no tienen nada que ver entre ellas. Alejandra es joven y va a su rollo, pero la que lo está pasando mal, además se nota en su carácter agrio es Terelu. Ella puede defender a su madre, pero las demás no. A mí ha dejado de hablarme por la defensa que hice de mi madre ante Isabel Rábago. Yo estoy defendiendo a mi madre, ella a una amiga. Lleva mal los ataques, se lo lleva a lo personal", ha explicado.