Alba Carrillo comunica en directo a su madre y a Isabel Rábago que ha roto su amistad con la periodista

Isabel Rábago responde: "Alba ha tomado una decisión, muy bien, ya cruzaremos los puentes cuando lleguemos"

El cara a cara entre Lucía Pariente e Isabel Rábago en la sala de la verdad

Alba Carrillo no ha tenido su mejor noche, la colaboradora se ha roto en plató porque se siente traicionada tras todo lo acontecido entre la que era su amiga, Isabel Rábago y su madre. Momentos antes de tener que conectar con 'La casa de los secretos' para hacer el contra alegato a su madre.

Alba Carrillo hace el alegato de su madre y hace saber a Isabel Rábago que ha roto su amistad con ella

Alba, visiblemente emocionada, ha explicado con sus palabras que la expulsada tiene que ser su madre "con todo el dolor" de su corazón porque no está feliz en la casa: "Me está haciendo daño a mí". Carrillo ha afirmado, ante la atenta mirada de todos los habitantes de la casa, que el programa a ella le ha "costado una amiga" y ha advertido a Lucía Pariente: "Te pido, por favor, que no te acerques a Isabel y que disfrutes mucho de los que son tus amigos de verdad ahí". Tras esto, ha aclarado que esto para ella es "más que un juego".

Lucía Pariente ha reaccionado así a las palabras de su hija: "Si me lo esperaba y el único problema que tengo es que quizá nadie se haya escondido detrás de mí, pero yo me he equivocado protegiendo a demasiada gente". Explica por qué cree que ha podido pasar esto: "Enseñé mis cartas demasiado pronto, quizá ahí fuera se esté viendo algo que yo me he perdido". Y que su hija le ha dejado "extrañada" con su mensaje.

La reacción de Isabel Rábago a la rotunda decisión de Alba

Isabel Rábago, muy atenta ante las declaraciones de Alba, ha contestado a la que era su amiga: "No sé lo que Alba interpreta. Nadie me va a decir lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo veo. Las interpretaciones son muchas y diversas". Ella define su relación con Lucía como "conflictos propios de una convivencia" y que no quiere "ir más allá". Y es que quiere esperar a salir para hablar sobre ello: "Ya sabré cómo gestionarlo, pero yo he visto videos muy duros, que a lo mejor no hubiera consentido a otros compañeros. Alba ha tomado una decisión, muy bien, ya cruzaremos los puentes cuando lleguemos".

Alba habla, de nuevo, con su madre para dejarla tranquila

Alba, que ha desvelado en plató que no está pasando por un buen momento: "Soy un ser humano y tengo la cabeza ya... Hay cosas que atañen también a la vida personal y estoy sobrepasada, no sé cómo gestionarlo".

Por ello, ante la sorpresa de Lucía Pariente con todo esto, el programa le ha dado la oportunidad de explicarse sobre lo ocurrido con su madre, conectando de nuevo en directo a la casa para mandar un mensaje de tranquilidad a Lucía Pariente: "Solo quiero decirte que te quedes tranquila, que te quiero. Yo estoy muy orgullosa de ti y gracias por tus valores que han hecho que sigas siendo fiel a lo que yo te pedí. Estate tranquila que está todo bien".

El cara a cara de Isabel y Lucía en "la sala de la verdad"