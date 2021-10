En 'Sábado Deluxe' Isa Pantoja contó que había recibido una información sobre una posible recaída de su hermano

Kiko Hernández ha recibido información de última hora de un amigo de Kiko Rivera

"Que no se meta donde no la llaman", pide un amigo de Kiko Rivera

Isa Pantoja se sentó en 'Sábado Deluxe' para hablar sin tapujos sobre su hermano Kiko. "Yo hablo de mi familia, pero ¿cómo habló él de mi cuando cumplí los 18 años? Pensaba que callarme me iba a beneficiar pero luego maduro, tengo mis valores, no necesito que venga él a juzgarme, que se juzgue él mismo”, fueron algunas de sus palabras.

En la entrevista, María Patiño habló de una información que había recibido sobre Kiko Rivera que aseguraba que el DJ habría vuelto a pedir ayuda y que podría haber sufrido una recaída en sus adicciones.

"Me ha llegado más información de lo que estás diciendo. No estoy preocupada por lo que cuente, sino que me preocupa ya por su salud y de cómo le puede afectar. Mi madre no quería que entrase a un centro de rehabilitación porque no le daban la opción de contarlo, ya era como, eres tal...Si tiene problemas debería acudir a un profesional", respondió Isa Pantoja.

Kiko Hernández ha recibido una información de última hora. "No me llega por Kiko Rivera, sino por una persona muy cercana a él. No ha visto el ‘Sábado Deluxe’, solo los trocitos que hemos puesto aquí", ha anunciado.

"‘Ay, Dios mío, tiene lo que tiene que escuchar Kiko Rivera. Ella nunca se presenta en casa de Kiko Rivera, solo se presenta por los problemas que tiene con su novio Asraf. Ella no llama para preguntar por sus sobrinos, su sobrina, Irene o Kiko. Solo llama cuando tiene un problema con su chico, normalmente a las tres o cuatro de la mañana. ¿Y ahora va a hablar de las adicciones de su hermano?", le dice esta persona a Kiko Hernández.