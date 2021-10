Jorge Javier Vázquez ha contado por teléfono un bombazo a Carlota Corredera . "Según Jorge Javier Vázquez, la revista en la que trabaja va a publicar una información que va a dejar medianamente claro todo y va a hacer un retrato preciso, entiendo que aquí empieza la parte irónica, de la bondad infinita de Antonio David Flores carrasco. También hay pruebas de la separación. Me ha dicho que voy a alucinar", ha anunciado la presentadora en el famoso pulpillo.

" Me imagino que serán todas las veces que ha trampeado con la prensa y ha vendido a su familia, incluso cómo ha podido filtrar él mismo esta noticia", ha comentado Kiko Hernández.

"¿De qué manera podría facturar Antonio David esta noticia cuando nadie se atreve hoy en día por miedo a la reacción al público a ofrecerle exclusivas o entrevistas? A través de alguien de mucha confianza que esté en el ajo. A lo mejor sale mañana eso, es que no lo sé. Jorge no me ha dicho nada más", ha comentado la gallega.