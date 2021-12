"Salta a simple vista de que la cosa no está bien" , asegura la persona que coincidió con Anabel y Omar el pasado lunes en el karaoke. Explica que cada uno estaba por su lado y que "ni se hablaron ni nada" y explica el por qué: "Tú sabes que el lenguaje no verbal es más importante que el verbal . Apenas hablaban. Estaban con un grupo de amigos, era un ambiente un poco raro". Y es que explica que Omar estaba apartado y "no hablaba con nadie".

Belén Esteban no ha podido evitar reaccionar a las palabras de esta persona: "El mismo día que dice el confidente que no se hablaban, en un grupo nos mandamos todos y voy a enseñar un vídeo ". La colaboradora muestra cámara unas imágenes de Omar y Anabel bailando juntos y les defiende: "Sigue yendo a los karaokes con tus amigos y tu marido , disfruta y vive que lo haces muy bien. Anda ya".

"Ha visto todo el mundo que están bailando, es que ya está bien", ha entonado Belén. Y sus compañeros han querido apoyar que esto no tiene nada que ver con que la pareja esté atravesando por una crisis. Pese a esto, el programa ha mostrado el vídeo de las imágenes de Anabel en el karaoke y las últimas salidas en las que Omar no estaba con ella, ahora solo queda saber si es verdad o no que la pareja no está en su mejor momento.