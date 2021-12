Carlota Corredera se emociona: "Tengo riesgo de sufrir preeclampsia"

La noticia del tercer embarazo de María José Campanario ha reabierto un debate en nuestro país: la maternidad pasados los cuarenta. La mujer de Jesulín anunciaba ayer mismo en una revista que estaba de nuevo embarazada del torero a sus 42 años y 14 años después de tener a su segundo hijo, Jesús Alejandro.

Carlota Corredera ha aprovechado la feliz noticia para reivindicar el derecho de las mujeres a ser madres a cualquier edad, a la edad que ellas puedan o deseen: "En este país penaliza ser madre laboralmente, cuando deje de penalizar ser madre empezaremos a tener hijos antes, el reloj biológico no está equiparado al reloj social, claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción".

Carlota tuvo a su hija con 42 años y hoy ha contado por primera vez que no va a tener más hijos biológicos: "Mi ginecóloga me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud, yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo".

Muy emocionada, Carlota ha confesado que desearía tener más hijos pero que no piensa poner en riesgo su salud: "La salud es lo primero, ojalá hubiera sido madre antes para haber tenido más, pero no puedo ser porque no conocí al que hoy es mi marido hasta los 37 años".

Belén Esteban y Kiko Hernández cuenta si quieren más hijos

Belén Esteban y Kiko Hernández también le han contado a la presentadora que opinan como ella: "Yo tengo ya una edad y tengo una enfermedad que es la diabetes, si viene bienvenido sea, pero a veces pienso que sí y a veces pienso que no, a veces pienso en la posibilidad de tener otro hijo por Miguel", explicaba Belén.

Kiko Hernández, padre de dos niñas de cinco años, ha llegado a plantearse tener más hijos, pero analizándolo fríamente, prefiere plantarse: "Tener ahora más hijos supondría quitarle tiempo a las dos personas que ya están conmigo".

Otras vips que fueron mamás pasados los cuarenta

Pero María José Campanario, Carlota Corredera y Kiko Hernández no han sido los únicos en convertirse en padres más allá de los cuarenta. Son muchas las vips de nuestro país que se estrenaron en esto de la maternidad cumplidos los cuarenta años, en una edad considerada de riesgo por los expertos y que en ocasiones se traduce en embarazos complicados de especial reposo y cuidados.

Sin embargo, hay casos como el de Ana Rosa Quintana o Toñi Moreno en los que la edad no supuso un problema y sus embarazos fueron completamente normales. Lo cierto es que las nuevas formas de vida de la sociedad, y en especial de las mujeres, y las dificultades económicas y laborales provocan que las mujeres se conviertan en madres cada vez más tarde.