Anabel Pantoja deja claro a través de sus redes sociales que sus palabras sobre ‘Sálvame’ han sido “manipuladas”. Además, la influencer niega haber dado ninguna exclusiva en una publicación y acota que, si dijo que se estaba ganando la vida “dignamente”, esto no supone que ataque al programa en el que ha trabajado durante tantos años. Además, no cierra la puerta a volver…

Se ha dejado caer que tachó de “indigno” el trabajo en ‘Sálvame’ pero… ¿Qué dijo realmente Anabel Pantoja? La reportera le preguntaba si se planteaba dejar “definitivamente” la televisión dada la cantidad de seguidores que tiene en redes sociales y su éxito como influencer, sin embargo, ella no cerraba esa puerta y respondía:

“Que sean muchos no significa nada, eso no te da pero bueno se pueden combinar las dos cosas pero ahora estoy en un momento muy bueno, quiero celebrar estas fiestas bien y tranquila no hay descarte”, decía y apuntaba que se estaba ganando la vida “dignamente”.