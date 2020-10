La colaboradora cree que la matriarca de las Campos no ha encajado bien el éxito de Jorge Javier . Según ella, no habría llevado bien que “un niño que iba con la moto y para el que ella había sido Dios” ahora “haya llegado donde ha llegado”. “Ha desarrollado un sentimiento de compararse con alguien que está en televisión”, añade.

Kiko Matamoros coincide con su compañera y ha sido incluso más directo en su opinión sobre qué es lo que piensa María Teresa. “ No soporta que Jorge presente todo lo que pueda presentar en esta cadena y no lo hagan ni ella ni Terelu”, afirma.

Mila, sobre las críticas de sus compañeros a las Campos

Mila Ximénez cree que algunos de sus compañeros tachan de cobarde a Terelu “desde la cobardía” y no duda en dar nombres: María Patiño y Lydia Lozano. Lydia, por alusiones, intentó defenderse y dijo que nunca había llamado eso a Terelu. “No me gustó su exposición porque para hablar de un tema tan delicado, hablar de tu madre, tienes que verte todo lo que ha dicho Jorge”. Tras escuchar su argumentación y mencionar algunas cosas que ella nunca haría, Mila Ximénez estalló contra sus su compañera: “¡Pero si tú no le dejas a Charly entrar para que no meta la pata!”