Terelu Campos y Carmen Borrego responden a Jorge Javier Vázquez: "Hay que parar esto"

¿Por qué no llamaron Terelu y Carmen a Jorge Javier?

Sobre la entrevista a María Teresa, Terelu dice que cuando la vio, no percibió un enfado por parte de Jorge Javier y que, por eso, no se puso en contacto con él. Aún así, le llamó el martes, cuando le dijeron que el presentador había echado en falta una llamada de las hermanas. Pero él no lo cogió. Por su parte, Carmen confiesa que ella le envió un mensaje el lunes, antes de que él hablara en 'Sálvame', pero no obtuvo respuesta: "Entiendo que estaba muy enfadado y que por eso no me contestó". Por lo tanto, Carmen ya era consciente del enfado del presentador el domingo, pero no se lo comunicó a su hermana.