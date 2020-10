Jorge Javier Vázquez, sobre Teresa Campos: "Si tenemos cada vez más acentuada la soberbia y la ira, algo hacemos mal"

"Lo de la edad no me sirve porque tiene lucidez para darme donde más me duele, basta ya con lo de la señora venerable”

Pide a Terelu Campos y a Carmen Borrego que tomen las "riendas" de la situación: "A una madre se la protege en silencio"

"Carmen Borrego se ha cargado la última etapa de la vida profesional de su madre"

Tras su enfrentamiento con Teresa Campos, Jorge Javier Vázquez ha querido enviarles un mensaje tanto a Terelu como a Carmen Borrego en base al cariño que se han tenido durante todos estos años. Asegurándoles que esto no es “un juego” en el que se intercambien dimes y diretes con medias verdades o mentiras, les proponía un pacto.

“Esto no es un juego, yo aquí lo dejo”, les ofertaba el presentador de ‘Sálvame’, asegurando que no tiene intención de que la situación empeore ni vaya a más: “Terelu, Carmen, a una madre se la protege estando en silencio pero no vayáis a la guerra, porque la que va a salir perjudicada otra vez es vuestra madre, queráis o no”.

Así que a ambas les pediría “no mentir” así como “no intoxicar” y no falsear la realidad. Es más, el presentador está convencido de que las intervenciones de Carmen lo han empeorado todo: “Se ha cargado la última etapa de la vida profesional de su madre”.

Cree que a Terelu hay que sacarla de este saco porque aunque con él haya sido “torpe”, cree que ahora está sufriendo la torpeza de su hermana: “Carmen Borrego es la culpable de que hayamos llegado a este momento y de que Teresa Campos esté viviendo esto. Carmen, asúmelo, no estás preparada para jugar en esta liga”.

Además, responde a quienes dicen que Teresa solo quería hacer “un teatrillo” pero no está dispuesto a aceptar ciertas cosas: “No puedo entender que durante muchos años Teresa Campos pretenda reivindicar su legado televisivo echando por tierra mi trayectoria profesional”.

Y, a quienes le recuerdan la edad de Teresa, el presentador se quejaba de que la presentadora fue quien atacó: “La edad ni beatifica ni santifica, es más, los que hable de la edad, utilizan ese argumento porque no tienen otro”.

“Siempre he reivindicado que los años nos tienen que hace más afables, amables, empáticos, menos resentidos… pero si a los 70 años tenemos cada vez más los rasgos de la soberbia, de la ira y de la prepotencia acentuados, es que algo estamos haciendo mal. Lo de la edad no me sirve porque ella tiene mucha lucidez para darme donde más me duele. Basta ya lo de la señora venerable”.

Además, le aconsejaba que cuando una persona está así, es mejor parar: “Creo que Teresa necesita una temporada de no hacer ningún tipo de aparición, no le beneficia. Yo lo he vivido y cuando estás en esos momentos, estás cuesta abajo y sin frenos”.

Y, por ello, pedía a Terelu y a Carmen que tomen las riendas de esta situación.

Jorge Javier Vázquez no se arrepiente

Ni se siente culpable ni se arrepiente de nada, el presentador decidió zanjar su relación con María Teresa Campos tras su entrevista en el 'Deluxe' y decía: "No es la primera vez que me maltrata en televisión". Y ahora tiene claro que no es el culpable de nada, para él ha sido un punto de inflexión: "Con ella ya ni puedo ni quiero más".

Arremete contra Terelu Campos y Alejandra Rubio

Además, el presentador ha querido responder a Alejandra Rubio, a la que acusa de tener un doble lenguaje. Ante las cámaras, la nieta de Teresa Campos dice que su abuela está genial, pero a Belén Esteban le ha dicho lo contrario, inlcuso ha confesado sentir apuro por si se cruza con Jorge Javier Vázquez en los pasillos: "Has quedado como una ridícula".