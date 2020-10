Jorge Javier Vázquez se niega a hablar con Teresa Campos y responde a sus palabras: "Vive instalada en una permanente manía persecutoria, ve enemigos imaginarios"

Jorge Javier Vázquez quiere zanjar su conflicto con Teresa Campos, de hecho, no quería volver a hablar del tema pero no puede consentir que se le acuse de haber sido él quien animó a Teresa Campos para dar una entrevista en ‘Sábado Deluxe’: “Juro solemnemente que no la convencí, me llamó ella y le dije ‘pues vente”.