Víctor Sandoval 'brota' contra Carmen Alcayde: "Flipé con tus declaraciones"

No ha hecho más que bajar las escaleras y se ha encontrado de frente con Víctor Sandoval. Carmen Alcayde le daba el pésame por la muerte de su padre, pero Víctor tenía un reproche que hacerle.

Al parecer, Carmen hizo unas declaraciones en plena polémica de Víctor con las Campos que al aludido no le hicieron ninguna gracia. Más aún cuando se lo reprochó, Carmen aseguró que estaban sacadas de contexto y luego Víctor las escuchó de sus propios labios: "Flipé con tus declaraciones".

“Te dije que lo de la Campos no lo compartía, yo no me imagino a la Campos vetando a nadie”, le ha explicado Carmen añadiendo que el resto de sus declaraciones las hizo para darle “un poquito de cancha” y de “show”. Es más, asegura que él mismo le dijo que así habría polémica e iría más veces al programa.