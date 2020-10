Violeta Mangriñán se derrumba al hablar de su anorexia: “Cuando me como una pizza me castigo muchísimo”

Violeta Magriñán ha contado en ‘Sálvame’ que padece un trastorno alimenticio: anorexia . La influencer está pasando por uno de sus peores momentos, aunque ya ha contactado con profesionales para poder tratarse y superar la enfermedad. “ Me obsesiona no engordar ”, le ha contado a Carlota Corredera.

Cómo afecta a su trabajo

Violeta es influencer y el “95 por ciento” de sus ingresos proceden de las redes sociales, lo que implica que debe hacerse fotos a menudo. Ha contado que tiene que hacerse muchas fotos para encontrar alguna que la guste y en la que se vea bien, aunque muchas veces no lo consigue. “ De 30 días que tiene el mes, hay cuatro en los que me veo bien , pero 26 me veo fatal”, cuenta. “Está muy bien enseñar la ropita, los viajes,… pero también es importante que la gente sepa que tenemos problemas y días de mierda”, ha explicado.

Violeta se derrumba

Al volver de publicidad, Violeta estaba llorando. La razón era que no sabía cómo hablar de su enfermedad y tenía miedo a explicarse mal. “ No sé cómo hablar de esto ”, le ha dicho a Carlota Corredera. La presentadora la ha animado y la ha comentado que lo estaba haciendo bien y con la seriedad que el tema merecía.

Violeta se castiga por comer mal

Uno de los problemas que la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha contado que tiene es que cuando un día no come como cree que debe, tiene consecuencias. “Cuando me como una pizza o algo menos sano de lo normal me castigo muchísimo. Al día siguiente lo paso fatal. A lo mejor me tiro tres días en los que me como un filete de pollo en todo el día o una pieza de fruta”.