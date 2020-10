Carlota Corredera ha tenido que intervenir y poner paz. “Alberto me acaba de decir que es falso que haya sido Frigenti quién facilitó ese vídeo”, aclaró la presentadora. Tras estas palabras, el rifirrafe entre Rafa Mora y Belén continuó. Ella preguntaba si en una discoteca ella no iba a poder hacer vídeos y su compañero le contestó que si era él quien salía, no. “Ni que fueras Justin Bieber, no te j***”, le reprochó Belén.