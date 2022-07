Gema vivió en la casa de los Ortega cano durante un tiempo y siempre se ha hablado de si vivió alguna situación que le hiciera escapar de allí, pero la hija de Ana María desvela que se fue porque echaba de menos su tierra, Andalucía, y a su gente. Madrid no era un lugar para ella: “Yo allí me he sentido una más, no me he sentido desplazada”.