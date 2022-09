Kiko Rivera da una patada a una persona del público en un concierto: el vídeo, al completo

Rafa Mora ha querido hablar con el protagonista de todo esto porque él no puede creerse que Kiko Rivera haga algo así. "Él no le ha dado una patada a nadie, hace el gesto ese, pero no ha impactado con nadie. Cuando él hace el gesto, se asusta y se le cae el móvil", dice el colaborador de las palabras que le ha trasladado el hijo de Isabel Pantoja sobre lo ocurrido.