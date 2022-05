Isa Pantoja se niega a ver a Kiko Rivera en directo y sale huyendo de Telecinco en el coche

Kiko Rivera pide perdón a su hermana Isa Pantoja, pero ella no lo acepta.

Isa Pantoja se niega a abrirle la puerta del coche a su hermano, Kiko Rivera.

La huida de Isa Pantoja: arranca el coche y se va de Telecinco para no ver a Kiko Rivera.

Kiko Rivera lleva más de siete meses sin ver a su hermana, desde su polémica entrevista en la que reveló que agredió a su hermana porque quiso cortarse las venas. Isa Pantoja se mostró muy dolida y no quiso saber nada de él. El ‘Deluxe’ entrevista a Kiko e Isa pide no coincidir con él.

Y es que Isa Pantoja acude al programa para participar en el ‘Debate de Supervivientes’, pero ha pedido que no los juntaran. Por eso el programa propone a Isa ir al pisito de ‘Solos’, para que, desde ahí, pueda seguir la entrevista de su hermano, pero ella se niega.

Los motivos de Isa Pantoja para no ver a su hermano, Kiko Rivera

Jorge Javier Vázquez acude a la llegada de Isa a las instalaciones de Mediaset para comentarle que su hermano le quiere pedir perdón, pero ella se niega a tener un encuentro con él en directo: "Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen".

Kiko Rivera acude a ver a su hermana y ella se niega a salir del coche

Para Isa, Kiko "vive de hablar mal de las mujeres" y ella, insiste, no quiere participar de esto. Tras esto, Kiko sale del plató y se acerca hasta el coche en el que se encuentra su hermana, pero ella no quiere salir. El coche arranca y se marcha, dejando a Kiko plantado y a Jorge Javier saliendo del coche segundos después. Kiko no se enfada, solo "sentía la necesidad de hablar con ella al tenerla tan cerca".

Kiko Rivera, arrepentido por lo que dijo de su hermana

El hijo de la tonadillera se ha mostrado arrepentido por haber dicho que no sentía que su hermana era su hermana y lamenta el dolor que ha provocado a Isa: “Cometí un error, estuve fuera de lugar. Irene me echó una bronca. Me arrepentí muchísimo, me sentí muy mal”. Pero Isa no ha respondido a las llamadas y mensajes de su hermano cuando ha querido pedirle perdón.