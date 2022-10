Laura Londoño, protagonista de 'Café con aroma de mujer', envía un mensaje a Anabel Pantoja

Cuando Anabel Pantoja ha acudido al 'Deluxe' para hablar, entre otros temas, de su relación con Yulen Pereira , no sabía que el programa le tenía preparada una sorpresa muy especial para cuando finalizase su entrevista. Laura Londoño , protagonista de 'Café con aroma de mujer' , tiene un mensaje muy especial para ella.

La actriz sabe que la exitosa seria que se verá muy pronto en Telecinco ha inspirado la historia de amor de Anabel y Yulen, por eso no ha querido dejar pasar esta oportunidad que le brinda el programa para dedicarle unas palabras a la sobrina de la tonadillera: "Me contaron que mi querida Anabel es una fan de mi 'Gaviota' y de 'Cafe', y eso me alegra enormemente".