Patricia Donoso, ¡ha nacido una estrella!: ¿Quién es el personaje revelación de Telecinco que causa furor en las redes?

Pero si algo caracteriza a Patricia Donoso es su pasión por el lujo y lo ostentoso. En su primera entrevista, no dudó en mostrar algunos de sus bolsos , aunque la parte más divertida llegó por la noche, cuando fue entrevistada por Jorge Javier Vázquez. El presentador no pudo ocultar su fascinación por lo estético en la parte de la casa que la entrevistada dejaba mostrar (al fondo, una gran cristalera donde podía verse la ciudad de Miami). Pero Jorge quería ver más, la cocina de la casa, por ejemplo.

Pero lo de 'tráeme los hermés' no es la única frase por la que Patricia Donoso está causando sensación, pues hay otras que seguramente darán pie a numerosos memes, como la de 'Yo soy muy travesti, soy muy maricón" que dijo cuando Jorge Javier hizo alusión a su vestimenta, o la de "este bolso me gusta mucho porque se lo conseguí, en el divorcio, al señor Donoso (Julián Donoso) cuando me divorcié y le dolió en el alma tener que dármelo". Sin olvidarnos del "Jorge Javier, no le caes bien a Ortega Cano porque no le gustan a los maricones".