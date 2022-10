Patricia Donoso destapa todos los detalles de su relación con Ortega Cano: "No sabía que estaba con Ana María Aldón"

Patricia Donoso estuvo con Ortega Cano cuando él ya estaba con Ana María Aldón.

La entrevistada descubrió de casualidad que Ana María Aldón estaba embarazada.

Patricia Donoso habla del día en el que tuvo un romance con el torero.

La tarde del viernes, la entrevista que se le estaba realizando a Patricia Donoso en ‘Sálvame’ ha saltado por los aires cuando ha confesado haber mantenido una relación (sin sexo) con José Ortega Cano cuando Ana María Aldón estaba embarazada. Ahora, Patricia interviene en ‘Viernes Deluxe’ para demostrar, con pruebas, que no miente.

El romance entre Patricia Donoso y Ortea Cano

Patricia reconoce que se ha enrollado con Ortega Cano hace años: "Fue en España, en una Feria de Sevilla o un Rocío, pero no nos llegamos acostar. Ya estaba con Ana María Aldón. Creo que estaba embarazada. No llegamos a mayores porque le pedí una favor, le da una entrevista a un amigo mío y de repente, dijo algo sobre su mujer y de las náuseas y dije 'what? hasta aquí hemos llegado".

"No se dio porque resultó ser soso y me resultó grotesca la situación", añade la cordobesa residente en Miami. "Es demasiado antiguo. Es interesante como amigo, pero como pareja... Quiere marcar los tiempos siempre, como las relaciones de antes, como pedir permiso para todo y así no funciona la vida". Ella misma reconoce que estaba casada en aquel momento, pasando un bache sentimental.

Las pruebas de Patricia Donoso

A través de unos audios, Patricia Donoso demuestra que mantuvo una relación afectuosa con el torero, a pesar de que él lo haya negado en directo durante el programa del viernes. Además, considera que Ortega está continuamente manipulado por su entorno ("no hace nada sin la aprobación de su hija"), habla del comunicado que redactó junto a él y que nunca llegó a enviar (aunque se ha filtrado) y del chantaje sufrido por parte de Colate (que resulta ser amigo de Gloria Camila).

Ortega Cano "metió mano" a Patricia Donoso en el AVE

Cuenta Patricia durante su intervención en el 'Deluxe' que el torero le metió mano cuando se fotografiaron juntos en el AVE. Según su testimonio, Ortega Cano le tocó el culo mientras posaban para la cámara: "Yo sonreí para la foto y después me fui para la cafetería porque esas cosas no me gustan".

A Ortega Cano no le cae bien Jorge Javier Vázquez porque "no le gustan los maricones"

El torero se ha pronunciado a través de sus abogados en un comunicado que ha leído Antonio Montero. Niega toda relación que manifiesta Patricia haber mantenido con él y se reserva su derecho a denunciar. Tras esto, Jorge Javier Vázquez le pregunta a Patricia por qué no le cae bien al torero y ella afirma que "porque no le gustan los maricones", algo que el presentador prefiere tomarse a risa.

Lo más surrealista: Patricia Donoso presume de bolsos