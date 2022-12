Eduardo Navarrete se emociona recordando a Verónica Forqué en el aniversario de su muerte

Eduardo ha recordado con muchísimo cariño la etapa que pasó con ella en el concurso de cocina : "Yo antes de empezar la grabación cada mañana iba por los camerinos de mis compañeros saludándolos a todos, a ella la dejaba la última porque ahí sabías cuando entrabas pero no cuándo salías".

Aunque su relación era especial y las últimas sonrisas públicas de Verónica fueron precisamente en un desfile de Navarrete, lo cierto es que durante su paso por el concurso en el que se conocieron también surgió algún que otro roce: "Allí soportábamos mucha presión y un día los nervios me jugaron una mala pasada y le hablé mal a Verónica, nos enfadamos, pero al rato vino diciéndome que me quería demasiado y que no podía estar enfadada conmigo".