"Me parece divino", "si así es, estoy encantada", son algunas de las reacciones en plató al descubrir la noticia. De hecho, María Patiño decide tirar de humor antes esta revelación. "Ana María, yo siempre te he defendido. Ay, que va a ser la jefa consorte de Mediaset, mi AMIGA DEL ALMA. Me he matado aquí por ti", le recuerda entre risas.