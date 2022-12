Jorge Javier Vázquez asegura que Mila Ximénez le manda señales: "Se ha comunicado conmigo"

"Esto no lo he contado porque me daba apuro, suena un poco como a flipado, pero a mí cuando ella se va me han pasado cosas para las que he tenido difícil explicación y que me han protegido mucho, esto lo tengo que decir, una serie de cosas que me llaman mucho la atención, aunque ya hace mucho tiempo que no recibo ninguna señal, y yo creo que es porque ya empiezo a superar su muerte y comienzo a recordarla con una sonrisa".