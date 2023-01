Gustavo, el chófer, le confiesa a Kiko Hernández que las Campos no le pagan: “Le deben la nómina de más de un año”

Tras conocerse la resolución de esta pregunta, Carmen Borrego no ha dudado en intervenir para negarlo

El colaborador ha asegurado que, además, Gustavo le ha contado que le ha dejado 20.000 euros a María Teresa

"Si además es mentira, es de ser un auténtico sinvergüenza", finiquitaba Kiko

El polígrafo de Kiko Hernández no ha parado de desvelar nuevos datos sobre la traición de Gustavo a las Campos. Tanto, que se ha llegado a tratar el tema económico, algo que también ha dejado sorprendida a Carmen Borrego, presente en plató.

¿Te dijo Gustavo que las Campos no le han pagado la nómina como chófer durante más de un año? Sí. Dice la verdad.

Tras conocerse la resolución de esta pregunta, Carmen Borrego no ha dudado en intervenir para negarlo: “No es verdad. Que se lo haya dicho no implica que sea verdad”. Pero no todo se ha quedado ahí. El colaborador ha contado en directo todo lo que Gustavo le habría confesado sobre el ámbito económico.

Gustavo habría asegurado haber dejado 20.000 euros a María Teresa Campos

“Un tío que tiene la cara de decir que Campos no le paga la nómina, si además es mentira, es de ser un auténtico sinvergüenza. Pero es que, además, no solo dijo que no le pagó la nómina, si no que hay un momento en el que no puede pagar recibos, dicho por Gustavo, y le tiene que dejar 20.000 euros”.