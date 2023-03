"Yo dije que, bajo mi punto de vista, sé que ha pagado los cuidados del padre", contesta, queriendo no incidir en sus polémicas declaraciones (aunque tampoco desmiente haberlas dicho). María Patiño, por su parte, considera que Bernardo no ha sido un buen padre y que ha dejado a dos hermanos enfrentados. "Quizás no he actuado de la mejor manera", concluye Luis.