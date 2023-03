Luis Manuel ‘Pinocho’ da un golpe en la mesa y llega al ‘Deluxe’ dispuesto a que la familia Pantoja le dé su lugar. Quiere que se le reconozca como hijo de Bernardo Pantoja , algo que el propio padre de Anabel Pantoja ya aceptó antes de fallecer. Dice tener pruebas que lo pondrán todo patas arriba: "Bernardo me dijo 'tú lucha por lo tuyo... y lo tuyo es mi apellido", nos cuenta.

“Estoy 100% seguro de que soy hijo de Bernardo Pantoja”, así de tajante se muestra el invitado. Pero Luis no solo tiene el reconocimiento de Bernardo, sino que asegura tener en su poder una prueba de ADN que le da la razón y esta supondría un vuelco en el proceso de filiación . Le gustaría tener relación con Anabel Pantoja, aunque reconoce que no tiene mucha esperanza porque “ella es como es… es Pantoja”.

Bernardo Pantoja reconoció a Luis, pero nunca se sometió a una prueba de ADN. Luis, por su parte, tiene una prueba de paternidad por unas muestras que cogió sin permiso de Bernardo, pero lo cierto es que esta no tiene validez en un juzgado. Ahora quiere que Anabel se someta a la prueba para, de una vez por todas, ser reconocido como hijo. Pero parece que ella no está muy por la labor.

La prueba "establece un 99,97% de coincidencia", según nos revela Jorge Javier Vázquez (el programa ha podido ver el documento que lo corrobora). "Yo no fui con él a una clínica a hacérmela", cuenta el invitado, que da detalles sobre cómo llevó a cabo esta prueba. Tras esto, vemos todas las pruebas que nos han llegado: "Nosotros ni afirmamos ni desmentimos, solo mostramos lo que tenemos", nos previene el presentador.

En el vídeo de apertura de esta noticia, podemos ver la conversación que mantuvo Bernardo Pantoja con el paparazzi Pablo González en la cual él mismo confesaba ser padre de Luis Manuel: "El apellido Pantoja me da igual, es lo de menos. Quiero que reconozcan mis orígenes. Lo hago por mi madre y porque Bernardo, en su momento, me lo dijo".

Según cuenta Luis Manuel, fue el propio Bernardo quien se sentó un día con él y le dijo que era su padre, que había nacido fruto de una relación que mantuvo con su madre hacía años. Esto era un secreto a voces, pero Luis nunca le quiso dar credibilidad... hasta aquel día: "Bernardo me dijo 'dile a tu madre que yo ya te lo he dicho".

María Patiño tiene una información que podría dar un giro radical a esta historia. Le consta que la madre de nuestro invitado ha enviado un audio a Anabel Pantoja para advertirle de que "no estás contando la verdad". El invitado no se cree esta información y dice tener el apoyo de su madre: "Ella siempre me dice que vaya con la verdad por delante". Pepi se pone en contacto con el programa a través de un audio para aclarar esto.