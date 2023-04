Yulen causa un divertido revuelo en el plató pidiéndole a Lydia Lozano que saque "el chat" contra Anabel

Kiko Matamoros ha querido saber si era cierto lo del chat: ‘’Es que es increíble, saca el chat, sácalo, si no tengo ningún problema. Que salga el móvil, es más, Lydia, sabes que es mentira, porque tú sabes que eso es mentira y es el momento para que tú lo puedas decir para no seguir con ese tema’’, le reprochaba Yulen a Lydia pidiéndole que mostrase el chat.

Lydia no se ha quedado callada: ‘’No es mentira, no es mentira, porque esos mensajes los he enseñado. Claro que lo tengo, pero no veas el informador’’.