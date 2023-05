Katerina Safarova y Manuel Cortés tuvieron "tema que te quema" cuando no grababan las cámaras

La modelo ha respondido a todas las preguntas y lo cierto es que Katerina ha intentado engañar a la máquina en más de una ocasión... Jorge Javier lanzaba una pregunta clave : ¿ te gusta más Arelys como suegra que Raquel Bollo ? Katerina aseguraba que no porque ella no tiene la necesidad de tener buena relación con una "suegra": "Primero tendré que tener novio antes que suegra".

Esta pregunta no estaba hecha al azar, ya que, tal y como sabíamos a través de sus redes sociales, Katerina y Yulen habían comido juntos en casa de la modelo después de una gala de 'Supervivientes'. Aunque Katerina no ha querido mojarse y ha contestado que no, el polígrafo de Conchita ha desvelado que miente : ¡prefiere a Arelys como suegra!

La relación de Katerina con Alma Bollo ha sido otra de las preguntas que la modelo ha contestado: ¿te cae bien Alma Bollo? La rusa ha contestado que no, y en esta ocasión el polígrafo ha determinado que dice la verdad: "A ver, no es que me caiga mal, pero si tengo que elegir entre sí o no pues elijo no, tenemos caracteres muy parecidos, mucho pronto, y chocamos".