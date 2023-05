El 'zasca' de Isabel a Ginés al escucharle decir que no se sentía querido: ''Una relación no se basa nada más que en el sexo''

Ginés ha explicado que nunca se ha sentido descuidado por su mujer, pero que él sentía que no le amaba, sobre todo, ‘’respecto al tema sexual’’ porque ‘’notaba que no estaba receptiva’’.

Isabel no se ha podido callar ante las dolorosas palabras de su exmarido y se ha enfrentado a él: ‘’Una relación no se basa nada más que en el sexo ¿Vale? Una persona necesita también que la apoyen, que la acompañen, que sea un compañero, un amigo. Si tú durante un montón de años no lo tienes, como comprenderás tampoco puedes dar mucho si a ti no te dan’’.