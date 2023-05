Ginés disipa todas las dudas y declara su amor a Yaiza: "Estoy muy enamorado"

"He estado esperando dos días a que llamases y has llamado a todo el mundo menos a mí , has hablado con las personas que piensan como tú, le dijiste a mi hermana que ojalá hubiese ido ella al plató y no yo o mi madre, parece que tienes solo una hija".

Ginés intentaba justificar su decisión explicando que a su llegada vio en las redes sociales de Miriam un mensaje que acabó con sus ganas de llamarla: "Decías que no querías saber nada de mí, que no te llamara porque no me lo ibas a coger". Miriam estallaba una vez más contra su padre: "Te has movido por un mensaje de unos segundos que colgué en un momento de dolor en lugar de guiarte por ese supuesto amor que me tienes".