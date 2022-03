"No hablar con un hijo es lo peor que le puede pasar a un padre", confiesa un nervioso Alonso antes de vivir el emotivo reencuentro. "Este viaje, para mí, es empezar a recuperar el tiempo perdido", añade. Por su parte, Andrés confiesa que "este reencuentro es importante para mi porque le he echado de menos. Durante un tiempo me sentí abandonado. La cagó, pero hoy en día lo intenta".