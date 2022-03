Rosa Benito evita saludar a Amador Mohedano cuando se reencuentran en Mediaset: así ha sido el tenso momento

Rosa ponía rumbo a la salida. Antonio Lleida le preguntaba cómo se encontraba en vistas a la entrevista que momentos más tarde se le iba a realizar a su exmarido: "No estoy nerviosa para nada", decía. Reconocía que no había hablado con él y que seguiría el programa desde su casa.

Y de pronto, de frente, Amador. Nuestro reportero esperaba que ambos se saludaran, pero lo cierto es que Rosa ha seguido su camino sin pararse ni un segundo. Y, aunque Amador ha mantenido la mirada, el saludo no se ha producido.

"La verdad es que no me lo esperaba", decía. "Si no quiere hablar conmigo porque hay una cámara delante o lo que sea, pues bueno, pero por lo menos... 'Suerte".