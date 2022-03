Amador Mohedano ha dado la cara en 'Viernes Deluxe' y no ha dudado en atacar a su sobrina, Rocío Carrasco, por las palabras que ha dedicado a su familia en sus últimas intervenciones públicas. Defiende que no ha llamado a la hija de la Jurado tras confesar haber sufrido malos tratos por parte de Antonio David Flores porque llevan muchos años distanciados y María Patiño ha alzado la voz para decir lo que piensa y manifestar una reflexión con la que Jorge Javier Vázquez está de acuerdo, pero Amador no.