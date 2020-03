Amador Mohedano rompe su silencio para hablar de la traición de su sobrina Rocío Carrasco

Hacía cuatro años que Amador Mohedano no visitaba ‘Sábado Deluxe’. Tras guardar silencio todo este tiempo, concede una entrevista para asegurar que se siente traicionado por su sobrina Rocío Carrasco y por su pareja, Fidel .

Confiesa que Rocío y Fidel le han "apartado del museo" de Rocío Jurado (y también del musical que lleva el nombre de su hermana): "No me merezco lo que han hecho conmigo", lamenta nuestro invitado a la par que asegura que se han aprovechado de él.

La traición a la que se refiere Amador tuvo lugar durante la grabación de la ultima gala de Rocío Jurado. Al parecer, Fidel le contó algo a Rocío Jurado que no debió, se hizo una pelota muy grande y finalmente la cosa explotó: "Entré al trapo y me la metieron doblada".

Pero esto fue hace mucho tiempo, ¿por qué no se ha restaurado la relación con Rocío y Fidel? Amador lo tiene claro: "Porque ellos no han querido". La apertura de un museo en honor a "la más grande" no sirvió para que la familia cerrara sus heridas.