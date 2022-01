Esta noche, Bárbara Rey ha roto su silencio sobre el polémico asunto y ha contestado directamente al diputado: "Ese señor, por llamarle de alguna manera, ha asegurado que a mí se me ha pagado con fondos reservados por mantener en secreto una supuesta relación con el rey emérito pero no me voy a callar, me da igual que sea político, pienso ir a por quien sea".