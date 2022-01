Edmundo Arrocet se metió en la cama de Bárbara Rey en Nochevieja: "Yo esperaba más"

Jorge Javier Vázquez empezaba el programa lanzando a Bárbara Rey la pregunta que todos se hacían: ¿es Edmundo Arrocet el novio de la vedette? Bárbara ha contestado con una sinceridad pasmosa y sin dar rodeos: "No, no lo es, si me llegas a preguntar hace unas semanas a lo mejor podría haberte dicho que sí, pero ya no, en algunas cosas Bigote me ha engañado, seguirá siendo mi amigo pero ya no será como antes".