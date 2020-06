Estalla la tensión en el reencuentro de Carmen Borrego y María Patiño : "Te has pasado mucho conmigo”

El reencuentro de Carmen Borrego y María Patiño

La invitada ha reconocido que ha sentido “miedo” al pensar cómo sería el reencuentro con sus “compañeros” pero ha dejado claro que ella no se siente “enemiga” de ninguno de ellos. “Otra cosa es que nos llevemos bien o mal pero no me siento enemiga de nadie (…) Me gustaría que hablásemos con claridad y que de una vez por todas se acabasen las guerras”.